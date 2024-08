Zeitweise haben auch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt gesorgt. Die US-Regierung hatte am Mittwoch gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend kräftig gesunken waren./jkr/jsl/jha/