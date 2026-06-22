Die Ölpreise sind am Montag nach ersten Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um fast zwei Prozent auf 78,98 US-Dollar. Am Freitag war der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar gehandelt worden.