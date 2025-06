Die Ölpreise haben am Montag nach einem kräftigen Anstieg in den vergangenen Handelstagen zu einer Gegenbewegung angesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 73,15 US-Dollar und damit 1,08 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli fiel um 1,20 Dollar auf 71,78 Dollar.