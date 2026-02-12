Die Rohöllagerbestände weltweit sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Die Lagerbestände hätten um «aussergewöhnliche» 477 Millionen Barrel zugelegt, berichtet die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Monatsbericht. Darin spiegel sich ein gewachsenes Angebot und ein nachlassendes Wachstum der Nachfrage wieder. Dieser anhaltende Angebotsüberschuss hatte immer wieder auch die Preise belastet und dürfte laut Analysten auch im laufenden Jahr die Preisentwicklung dämpfen.