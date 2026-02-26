Die Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gehen in eine entscheidende Phase. An den Märkten ist laut Händlern die Zuversicht gewachsen, dass es zu einer Einigung kommen könnte. Dies belastete die Preise. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf für eine dritte Verhandlungsrunde zusammen. Die Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman wurden am frühen Nachmittag zunächst für eigene Beratungen der jeweiligen Delegationen unterbrochen. Sie sollten am Abend fortgesetzt werden.