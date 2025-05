Die Ölpreise haben am Montag nach der angekündigten Produktionsausweitung des Ölförderverbunds Opec+ nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Nachmittag 60,39 Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Freitagabend. Der Preis erholte sich jedoch etwas von zeitweise noch deutlicheren Verlusten. In der Nacht hatte sich der Preis für die Nordseesorte Brent dem Mehrjahrestief von Anfang April angenähert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni fiel um 1,07 Dollar auf 57,23 Dollar.