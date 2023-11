Die Ölpreise haben am Montag an ihre Kursverluste vom Freitag angeknüpft und weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Abend 80,11 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmass auf 75,07 Dollar. Zwischenzeitlich hatten die Preise noch deutlicher nachgegeben.

27.11.2023 19:11