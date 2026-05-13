Die Ölreise sind am Mittwoch gesunken. Sie haben damit die Aufwärtsbewegung der vergangen beiden Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel um etwa ein Prozent auf 106,69 US-Dollar. In den beiden ersten Handelstagen der Woche war der Preis noch kräftig gestiegen, im Vergleich zum vergangenen Freitag ging es zeitweise um mehr als acht Dollar nach oben.