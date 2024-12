Die Ölpreise sind am Montag nach einer starken Vorwoche leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar gab im frühen Handel 24 Cent auf 74,25 Dollar nach. In der vergangenen Woche hatte sich der Brent-Preis um etwas mehr als drei Dollar oder knapp fünf Prozent verteuert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank am Montag um ein halbes Prozent auf 70,91 Dollar, nachdem er in den vergangenen fünf Handelstagen etwas mehr als sechs Prozent angezogen hatte.