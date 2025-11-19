Am Markt haben die Anleger aber auch die Sanktionspolitik der USA im Blick, die sich gegen die russische Ölindustrie richtet. In wenigen Tagen werden die US-Sanktionen gegen die russischen Ölproduzenten Rosneft und Lukoil in Kraft treten. Sie sind Teil der Bemühungen, den Druck auf Moskau zu erhöhen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Zuletzt haben bereits einige grosse asiatische Abnehmer von russischem Öl ihre Käufe zumindest teilweise ausgesetzt.