Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastete den Ölmarkt. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober mit 84,61 US-Dollar gehandelt. Das waren 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 65 Cent auf 81,29 Dollar.

08.08.2023 17:19