Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel am Nachmittag um 69 Cent auf 78,31 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 74,69 Dollar gezahlt und damit 75 Cent weniger als am Vortag. Die Ölpreise setzten so ihre seit einer Woche anhaltende Verlustserie fort.