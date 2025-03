Tendenziell belastet werden die Ölpreise durch die Zollpolitik der US-Regierung. So will US-Präsident Donald Trump zum 3. April neue Autoimportzölle einführen. Die Eskalation dürfte die Weltwirtschaft belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Zudem drückte die insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten auf die Ölpreise.