Belastet wurden die Ölpreise aber auch durch einen überraschend starken Anstieg der Ölreserven in den USA, wie es von Marktbeobachtern hiess. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände um 8,7 Millionen auf 423,8 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 1,9 Millionen Barrel erwartet. Ein Anstieg der Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belastet in der Regel die Ölpreise.