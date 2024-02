Für Belastung sorgte die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um mehr als 8 Millionen Barrel verzeichnet. Die Zahlen gelten als Indikator für die am Markt stark beachteten Vorratsdaten der US-Regierung, die am Nachmittag erwartet werden und für neue Impulse am Ölmarkt sorgen können.