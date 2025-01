Nach einem anfänglichen Anstieg sind die Ölpreise am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 76,58 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar sank um 44 Cent auf 73,81 Dollar. Zuvor hatte Brent-Öl bei 77,89 Dollar und WTI bei 75,28 den jeweils höchsten Stand seit Oktober erreicht.