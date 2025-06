Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Markt. Am Vortag waren die Ölpreise in der Spitze noch um jeweils etwa vier Dollar je Barrel gestiegen. Als Auslöser für den Preissprung gilt eine wachsende Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den wichtigen Öl-Förderstaat Iran. Offenbar aus Sicherheitsgründen haben die USA ihr Botschaftspersonal in der Region reduziert, was die Furcht vor einem bevorstehenden Militärschlag schürte.