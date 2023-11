Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter nachgegeben. In der Nacht wurden die tiefsten Stände seit Ende Juli markiert, zuletzt erholten sich die Notierungen etwas. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,83 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg geringfügig auf 77,41 Dollar.

08.11.2023 08:02