Belastet wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 3,6 Millionen auf 439,4 Millionen Barrel gestiegen waren. Der Anstieg war stärker als erwartet ausgefallen, was die Ölpreise unter Druck setze.