Zu Beginn der Woche haben Rezessionssorgen in den USA die Finanzmärkte belastet. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen. Insbesondere ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht der US-Regierung schürte Sorgen über eine Rezession und damit eine geringe Nachfrage am Ölmarkt. Im Juli war die Arbeitslosenquote in der grössten Volkswirtschaft der Welt auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen.