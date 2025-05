Mit dem aktuellen Rückgang knüpften die Ölpreise an die Verluste im Verlauf der Woche an. Seit Montag ist Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als einen Dollar je Barrel billiger geworden. Ursache für den Preisdämpfer im Wochenverlauf sind auch Spekulationen über eine weitere Erhöhung der Fördermengen durch den Ölverbund Opec+. Die Ölfördergemeinschaft könnte demnach beim Treffen am 1. Juni eine Erhöhung der Produktion um durchschnittlich 411.000 Barrel pro Tag beschliessen.