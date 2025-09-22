Die Ölpreise sind am Montag erneut gefallen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht gestiegen waren, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,00 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 70 Cent auf 61,98 Dollar.