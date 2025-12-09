Zu Beginn der Woche waren die Ölpreise noch jeweils um mehr als einen Dollar gefallen, als die Sorge vor einem Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Fokus der Anleger rückte. Im Verlauf der Woche werden die Monatsberichte der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, mit jeweils neuen Nachfrageprognosen.