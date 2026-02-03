Am Markt wurde aber auch auf jüngste Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zu Indien verwiesen. Trump hatte erklärt, dass er Zölle auf Waren aus Indien zurücknehmen werde. Der US-Präsident verband die Ankündigung in seinem Post mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen. Indien ist nach den Sanktionen westlicher Industriestaaten gegen Russland ein wichtiger Abnehmer für russisches Öl./jkr/stk