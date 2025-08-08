Zuvor waren die Ölpreise seit etwa einer Woche tendenziell gefallen. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee mehr als sechs Dollar je Barrel verbilligt. Unter anderem hat eine höhere Fördermenge des Ölverbunds Opec+ ab September die Notierungen mehrfach und deutlich belastet. Ausserdem haben zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA die Spekulation auf eine schwächere Nachfrage verstärkt.