Die Ölpreise haben am Freitag nach den deutlichen Verlusten am Donnerstag weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel im frühen Handel um 28 Cent auf 64,25 Dollar. Am Vortag war der Kurs um etwas mehr als eineinhalb Dollar abgesackt. Damit büsste der Brent-Preis wieder einen Grossteil der Gewinne vom Wochenanfang wieder ein und liegt fast wieder auf dem Niveau von Ende vergangener Woche. Beim Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sieht die Entwicklung ähnlich aus. Dieser fiel am Freitag um 32 Cent auf 61,30 US-Dollar