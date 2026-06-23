Rohöl der Sorte Brent notierte damit nur noch knapp über dem tiefsten Stand seit Anfang März, der in der vergangenen Woche bei 76,54 Dollar erreicht worden war. Auslöser für den jüngsten Preisrückgang am Ölmarkt sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten.