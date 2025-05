Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee sinkt bereits den zweiten Tag in Folge und hat in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel nachgegeben. Zuletzt hat die Aussicht auf eine höhere Fördermenge von Opec+ die Notierungen am Ölmarkt belastet. In dem Verbund sind Mitglieder von Opec und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert.