Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen zudem auf Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach wurden in dieser Woche pro Tag rund 6,5 Millionen Barrel Öl durch die drei wichtigen Handelsrouten Bab al-Mandab, die Strasse von Hormus und den Suezkanal transportiert. «Das ist jedoch keine Entwarnung», heisst es in der Commerzbank-Analyse. «Die regionale Ausweitung des Nahost-Konflikts belastet den globalen Ölmarkt zusätzlich, weshalb diese Entwicklung in den kommenden Wochen weiterhin im Fokus der Rohstoffmärkte stehen dürfte.»