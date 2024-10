Die Ölpreise haben am Montag an ihre leichten Freitagsverluste angeknüpft. Im Fokus bleiben insbesondere die Lage in Nahost sowie die chinesische Wirtschaftslage. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel am Montagmorgen um 1,04 Dollar auf 78 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November sank um 1,02 Dollar auf 74,54 Dollar.