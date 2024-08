Neue Daten zu den Ölreserve in den USA hielten die Notierungen am Nachmittag unter Druck, nachdem sie bereits am Vortag deutlich gefallen waren. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche zwar gesunken. Der Rückgang fiel aber deutlich schwächer als erwartet aus. Während die US-Regierung ein Schrumpfen der Vorräte um knapp eine Million Barrel gemeldet hatte, war am Markt ein mehr als doppelt so starker Rückgang erwartet worden.