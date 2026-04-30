Nachrichten über militärische Optionen der USA im Iran trübten die Stimmung im frühen Handel, sagte Analyst Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Nach Informationen des US-Portals «Axios» will US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Iran aufrechterhalten. Einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, lehne er ab. Zugleich bereite sich das US-Militär dem Bericht zufolge auf neuerliche Luftangriffe vor, um die Verhandlungen voranzubringen.