Seit Mitte Juni bewegen sich die Erdölpreise in einer relativ engen Spanne. Für stärkere Kursbewegungen mangelte es zuletzt an Impulsen. Tendenziellen Auftrieb liefert das knappe Angebot seitens grosser Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, das allerdings ab Herbst etwas steigen soll. In anderen Förderstaaten wie den USA oder Kanada ist das Angebot seit längerem reichlich./jsl/he