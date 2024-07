Zunächst hatten die Ölpreise an ihre deutlichen Vortagsgewinne angeknüpft. Der jüngste Rückgang der Ölreserven in den USA hatte die Preise gestützt. Die Ölreserven hatten den niedrigsten Stand seit Februar erreicht. Am Nachmittag setzten Gewinnmitnahmen ein. Zudem belastete der gestiegene Dollarkurs die Ölpreise. Ein festerer Dollar macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen teurer. /jsl/men