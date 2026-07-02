Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Strasse von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Ende März war der Ölpreis noch bis auf fast 120 Dollar gestiegen. Zuletzt hatten aber Angriffe Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt. Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb der katarische Aussenamtssprecher Madschid al-Ansari auf der Onlineplattform X.