Belastet wurden die Ölpreise durch die Hoffnung auf eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Beide Konfliktparteien haben nach Darstellung der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem vor zwei Wochen vereinbarten Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges seien «positive Fortschritte» erzielt worden. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Entwicklung bleibt aber hoch.