Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Strasse von Hormus zu lassen, Fortschritte machen. Aussenminister Abbas Araghchi sagte, die Gespräche zwischen Teheran und Oman über die Verwaltung der Meerenge befänden sich in der Endphase. Dennoch herrscht nach wie vor wenig Klarheit über die Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Teheran bereit ist, Schiffen die freie Durchfahrt durch die Meerenge zu gewähren, wie Trump es gefordert hat.