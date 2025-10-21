Der jüngste Abwärtstrend bei den Ölpreisen setzte sich so fort. An den Märkten wird ein grosses weltweites Überangebot an Rohöl erwartet. Dies wurde auch durch die jüngste Prognose der Internationalen Energieagentur bestätigt. Das Ölkartell Opec+ hatte zuletzt eine weitere Erhöhung ihres Angebots beschlossen.