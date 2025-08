Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 67,62 US-Dollar. Das waren 92 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,01 Dollar auf 65,26 Dollar. Bereits am Freitag und Montag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten.