«Dafür spricht zum einen, dass Saudi-Arabien weiterhin bestrebt sein dürfte, seine Marktanteile auszubauen, zum anderen das noch immer hohe Preisniveau», schreibt Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. Dabei dürfte es sich allerdings wie im Vormonat nur um eine kleine Anhebung der Förderung handeln.
«Dennoch könnte damit die Überversorgung noch höher ausfallen als sich ohnehin schon abgezeichnet hat», schreibt Lambrecht. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur könnte der Überschuss im kommenden Jahr auf ein Rekordniveau steigen./jsl/jha/
(AWP)