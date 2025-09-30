Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Rückgang am Vortag weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 67,00 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,23 Dollar auf 62,21 Dollar. Die Ölpreise waren schon am Montag wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg kräftig unter Druck geraten. Bloomberg hatte über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ berichtet.