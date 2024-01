Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen belasteten die Ölpreise. Zwar sind die Rohölbestände überraschend deutlich gefallen. Gleichzeitig stiegen aber die Benzinbestände so stark wie seit dem Jahr 1993 nicht mehr. Gleichzeitig kletterten die Bestände an Destillaten so deutlich wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der erheblich höhere Bestand an Ölprodukten spricht für eine künftig schwächere Nachfrage nach Rohöl.