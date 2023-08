In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche sehr stark gefallen. Die Bestände an Rohöl gaben zur Vorwoche laut Energieministerium um 17,1 Millionen auf 439,8 Millionen Barrel nach. Es war der stärkste jemals gemessene Rückgang des Volumens der Öllagerbestände. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 1,1 Millionen Barrel gerechnet. Die Daten bewegten den Markt jedoch kaum, da am Vortag das private American Petroleum Institute (API) einen ähnlich grossen Rückgang gemeldet hatte.