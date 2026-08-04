In einem Interview mit dem Fernsehsender am Dienstag sagte US-Finanzminister Scott Bessent: «Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen». Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Strasse von Hormus machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde.