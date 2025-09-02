An den Märkten steht weiterhin das hohe Rohölangebot im Blick der Märkte. Zuletzt hatten Staaten, die im Ölverbund Opec+ organisiert sind, eine weitere Anhebung der Fördermenge ab September angekündigt. Allerdings erwarten Händler bei dem Treffen von Vertretern des Ölverbundes an diesem Wochenende keine weitere Anhebung.