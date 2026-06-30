Weiterhin dominiert die Lage im Nahen Osten das Geschehen am Ölmarkt. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Strasse von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff seien heute zu Gesprächen in Doha, sagte ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums. Geplant seien aber nur Treffen mit Vermittlern, hochrangige iranische Vertreter würden in Doha derzeit nicht erwartet. Trump hatte zuletzt mögliche Krisengespräche mit dem Iran angedeutet. Am Morgen hatte noch die Hoffnung darauf die Ölpreise gestützt.