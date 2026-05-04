Händler zweifeln jedoch, dass der Plan funktionieren wird. Die Ölpreise legten daher zu. Die Gespräche zwischen Washington und Teheran zu einem Ende des Kriegs im Nahen Osten gelten als festgefahren. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2022 gestiegen./jsl/la/nas