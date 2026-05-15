Die Preise haben sich auf Wochensicht deutlich erhöht, da die für den Ölhandel entscheidende Strasse von Hormus faktisch geschlossen bleibt. Am Montag hatte der Brent-Preis noch bei rund 100 Dollar gelegen. Eine Öffnung ist weiterhin nicht in Sicht. Die Anleger haben laut Händlern von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Die Ölpreise legte daher auch am Freitag zu.