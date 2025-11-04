Im Blick bleibt auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Diese hatte bei neuen Drohnenangriffen weitere Anlagen der Ölindustrie in Russland ins Visier genommen. In der Stadt Sterlitamak in Baschkirien im südlichen Ural kam es bei einem Angriff auf ein petrochemisches Werk zu einer Explosion und drei Bränden./jsl/la/he