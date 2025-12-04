Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg zuletzt um 30 Cent auf 62,97 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,31 Dollar, das waren 36 Cent mehr als am Vortag.