Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Gewinne vom Wochenstart behauptet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 69,19 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Dienstag und wieder im Bereich des Hochs vom Montagabend. Seit Ende 2025 verteuerte sich Brent-Öl wegen der Lage im Iran um knapp 14 Prozent. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg am Mittwoch im frühen Handel um 41 Cent auf 64,37 Dollar.