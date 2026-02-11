Die Öl-Notierungen werden in dieser Woche wieder stark durch die Irankrise bestimmt. Die neuesten Nachrichten zum Konflikt mit den USA bringen keine Entspannung. So soll US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge erwägen, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. «Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen», zitierte das Onlineportal «Axios» aus einem Interview mit dem Republikaner.
Kaum Einfluss auf die Preise haben laut Händlern neueste Daten zu den US-Lagerbeständen. Die «American Petroleum Industry» (API) hatte gestern berichtet, dass die Lagerbestände um 13,4 Millionen Barrel Öl vergangene Woche angestiegen seien. Sollten die offiziellen Daten dies heute bestätigen, wäre es der grösste Anstieg seit November 2023.
Normalerweise würden solche Daten die Preise belasten, hiess es von Händler. Der Markt scheine die Lagerdaten aktuell zu ignorieren, meint etwa Rohstoffanalyst Kim Kwangrae von Samsung Futures in Seoul./stk/zb
(AWP)